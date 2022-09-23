美系外資在新出爐的手機供應鏈報告中表示，雙雙調降台積電(2330)及聯發科(2454)目標價，盤中兩家公司跌幅都在1.5%以上。美系外資將台積電目標價由780元下修至720元；聯發科目標價則是由880元降至800元，不過都維持「加碼」評等。

美系外資說，看好台積電技術長期處在領先地位，不過下修明年台積電年營收成長率至7%。預估今年第4季季持平，明年首季將季減10%。今明後年毛利率分別為58.2%、53.2%、50.4%。

至於聯發科，美系外資指出，預期競爭對手高通將會推出低價版5G單晶片，鎖定明年新興市場5G低價版手機需求，低價5G單晶片將掀起價格戰，聯發科將會跟進，恐影響平均單價走勢，不過美系外資也強調，應該不會壓縮毛利率太多。

美系外資預估聯發科明年營收約成長3%，今明後年毛利率分別為49.3%、46.6%、45.9%。