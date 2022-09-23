蘋果9/8舉辦今年第一場的秋季新品發表會，推出iPhone 14系列，外界預期接下來10月將再舉行新一代iPad和Mac筆電上市發表會，身為蘋果iPad和Mac供應鏈的GIS-KY(6456)，有望隨著新產品上市及出貨市占率提升反映營收上。GIS-KY今天盤中一度上揚近9％，最高來到86.6元。

外界猜測，蘋果有可能搶攻年底購物季的黃金檔期，10月中旬將舉行第二場秋季發表會，發表的內容主要以NB及平板為主。GIS-KY為蘋果Macbook系列LCM主要供應商之一，擴建的NB LCM產能完工後月產能達150萬台，對蘋果NB LCM出貨比重將從去年的3成大幅擴增至4成以上，市占率的提升，可望加大營收挹注力道。

GIS-KY今年8月營收120.94億元，月增11.4％，年增4.3％，呈現雙增表現，預期蘋果的新產品已經開始出貨，月營收可望持續放大。2023年雖然產業景氣仍不明確，但大客戶動態大致明朗，公司2023年在平板產品業務力保持穩，NB產品則持續提升訂單比重到高於50％，手機產品則依賴指紋辨識帶動回升，法人評估整體業務將維持成長局面。