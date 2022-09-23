行政院長蘇貞昌本預定今（23日）赴立法院施政報告並備詢，黨團協商改至下周二（27日），根據行政院的書面施政報告，蘇貞昌表示，中國持續的政治脅迫、一而再的無預警禁止我農漁產品進口，近期更在台灣周邊進行海、空軍事活動，台灣從不主動挑釁但也絕不畏戰，明年編列國防預算規模超過5800億元，代表捍衛國家主權、確保國家安全的決心，台海的安全是區域和平繁榮的最大公約數。

蘇貞昌表示，台灣是國際社會不可或缺的良善力量，也是國際安全體系重要的一環，日本已故前首相安倍晋三曾說「台灣有事即日本有事，也可以等同美日同盟有事」，台海的安全是區域和平繁榮的最大公約數，從俄羅斯入侵烏克蘭事件深自警惕，捍衛自己國家是我們自己的責任，唯有自立自強，自助而後才能得人助。

他提及，面對中國持續的政治脅迫，甚至以飛彈穿越台灣上空，同時頻密的無人機侵擾，台灣從不主動挑但也絕不畏戰，會盡最大努力強化自我防衛力量。政府明年度編列的國防預算規模超過5800億元、創歷史新高。

在國機（艦）國造方面，「勇鷹號」高教機已有6架完成交機，並進入量產階段，有助厚植飛行訓練能量；海軍第一艘萬噸級、配備防空飛彈的兩棲船塢運輸艦「玉山艦」這個月底就會交艦；繼去年4艘快速布雷艇全數交艇以及首艘防空制海型的高效能艦艇「塔江艦」正式服役後，明年還有與「塔江艦」同級的5艘也將全數交艦。

蘇貞昌表示，除國造武器，國軍也透過對美軍購強化戰力，政府已辦理採購66架F-16VC／Dlock7戰機、提升141架-6A／lck20戰機性能，並籌獲MQ-9B無人機以及響尾蛇飛彈、魚叉反艦飛彈等精準火力打擊系統。對於美國拜登政府上任以來已6度通過對台軍售，蘇貞昌強調，「我們也非常感謝！」

此外，國防部全民防衛動員署在今年1月成立後，第一季起已試辦為期14天的教召訓練，陸軍也自去年起持續擴充後備旅，增加教召與新訓能量，明年並已籌編預算採購供後備部隊使用的裝備，提升後備部隊戰力。