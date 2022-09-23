臉書粉專「我愛湖口鄉」發文提醒，今（23）天晚上8點華國新城要制煞，提醒住在德興路646號至德興北路與山葉路的居民，晚上8點不要出門，或是要回家的人盡量避開這時段。

新竹湖口鄉今晚「送肉粽」，閃避路線及時間曝光。(翻攝臉書我愛湖口鄉)

送肉粽路線曝光，提醒民眾晚上8點後別出門（翻攝google map）

據了解，由於當地昨天有民眾出殯，因此今晚還有一場法事活動，整個送煞儀式預計從晚間8點開始，將進行約1個小時，因此請民眾於今晚8點到9點間，盡量避開該路段。

送肉粽為中南部地區特有的送煞科儀，地方上若是有出現自縊亡者，憂心亡靈怨氣重恐會尋找替死鬼，因此演變出此科儀辦法事化煞，旨在撫慰民心。

「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。

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