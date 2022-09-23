大陸觀察者網23日報導，美國財政部長葉倫當地時間22日表示，台灣在半導體方面的領先地位，對美國國家安全構成了風險。

葉倫22日出席《大西洋月刊》年度活動「The Atlantic Festival 2022」，討論美國經濟、通膨、供應鏈等問題。

葉倫稱，若美國過度依賴那些與之存在地緣政治緊張關係的地區，就會面臨「安全威脅」。她以半導體為例，稱「台灣是世界上最先進半導體的唯一來源地。在我看來，這是一種彈性風險，也是國家安全風險。」

葉倫還稱美國在稀土、太陽能電池板等方面「太依賴」中國大陸。

但她認為，自給自足、事事親力親為也不是解決問題的辦法，美國希望在全球經濟中保持貿易利益，同時擁有多個供應來源。正如美國今年稍早遇到「奶粉荒」、國內產能受到嚴重衝擊時，與「值得信任的夥伴」合作。

《大西洋月刊》22日刊登葉倫署名文章中，也提到美國在新冠疫情期間半導體供應鏈的脆弱。葉倫在文章中寫道，僅2021年，晶片短缺就導致美國損失2400億美元，汽車減產數百萬輛。

葉倫稱，半導體行業的特點是極度集中風險，「截至去年，全球最先進的半導體製造業幾乎都出現在一個東亞經濟體：台灣。美國和其他國家需要安全和可靠的半導體供應鏈。」

事實上，這並非美國官員首次將台灣半導體產業和美國國家安全聯繫起來。今年7月，美國商務部長雷蒙多發出警告，稱美國嚴重依賴海外晶片製造商，90％的尖端晶片從台灣處購買，這造成了國家安全風險。

去年3月，前美國國防部副部長沃克（Bob Work）也曾聲稱，因中國大陸對台灣構成「威脅」，所以美國半導體對台灣的依賴是危險的。

《日經亞洲評論》今年7月刊文指出，全球90％以上的高端晶片都是在台灣島內生產。美國政府重視半導體過度依賴台灣的情況，擔心地緣政治的不確定性會增加全球供應鏈的風險。

近年來，美國「軟硬兼施」要求台積電等企業赴美建廠。但從實際動作來看，台灣企業並不願意按照美國的要求行事。

文章稱，造成上述原因一方面是成本問題，台積電創始人張忠謀今年4月曾指出，美國製造的成本令人望而卻步，在美國製造晶片的成本比台灣貴50％，因此美國增加半導體產能的努力是徒勞、浪費且昂貴的。

另一方面則可能是因為地緣政治。文章稱，台灣當局的外交現在幾乎完全依靠美國。在這種情況下，台當局唯一能跟美國「對等談判」的底牌就是半導體。如果連半導體都全盤對美國作出讓步、拱手相讓的話，台灣就沒有外交底牌了。