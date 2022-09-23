隨著全球疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布入境放寬條件，估計10月中旬起將改為「0+7自主防疫」，消息一出掀起機票搶購潮，前主播劉芯彤得知消息後，更是興奮表示：「今年生日終於可以在國外度過了」，未料老公一句話竟直接將她打醒。

劉芯彤昨(22日)得知防疫入境鬆綁政策，將於 10月13日上路，屆時將改為「0+7 自主防疫」， 讓她坦言開心到快要飛起來，更對老公表示：「選在我生日的前一天，國門開放，這應該是一個很明顯的提示，我今年生日終於可以在國外度過了」，透露出相當期待能在國外慶生的喜悅心情。

沒想到老公隨即拿起手機，打開股票app表示：「妳看看我留倉的損益，妳覺得我們還能出國嗎」，劉芯彤仔細看完損益數字後，發現出國基金被股票吞噬，還不知道什麼時候可以回本，才意識到得好長一段時間無法出國，接著又收到母親的訊息，只見內容寫道：「國際經濟情勢不對，股票暫時不做，現金留著，妳的台積電在除息前480賣掉，妳的錢我會小心處理」。

劉芯彤在雙重打擊下，只能無奈表示：「我哭！！！到底股市還要吃掉我多少辛苦錢呀」，只能暫時先忍痛跟埃及、巴黎和紐約說再見。