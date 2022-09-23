行政院長蘇貞昌本預定今（23日）赴立法院施政報告並備詢，黨團協商改至下周二（27日），根據行政院的書面施政報告，蘇貞昌表示，行政院已公告本次震災的救（協）助事項，包括生活扶助、金融補貼、住宅租金補貼、建物補強補助以及稅捐減免等，政府都會主動協助災民辦理；關於鐵路受損部分，預計9月底前可以搶通到只剩玉里到富里間18.8公里路段需短程接駁。

蘇貞昌表示，0918池上地震，中央災害應變中心於當日下午4時即一級開設，他也隨即前往視察指示各部會全力投入救災，當天晚上8時蔡總統更親臨中央災害應變中心關切最新救援情形。

隔天，蔡總統和他接率同有關部會首長前往勘災慰問傷者，感謝救援工作同仁。這一次地震雖有災害幸無嚴重傷亡，緊急救災、道路搶通部分，大致於震災隔天即告一段落，現正積極展開復原重建。

他說，在鐵路方面因多處路段受損，3座鐵道橋位移、橋台隆起致12個車站，從花蓮到台東長達1508公里列車通行受影響，暫以公路客運接駁方式疏運，且以加開班次、增開直達車，來縮短旅客等候時間，受損嚴重的新秀姑巒溪橋，將在確保行車安全前提下加速缩短修復時間，預計本月底前可以搶通到只剩玉里到富里間18.8公里路段需短程接駁。

此外，在橋梁方面受損的花蓮高寮大橋、崙天大橋以及台東的寶華大橋，將評估適當工法協助地方政府速進行重建。針對花東受損糧倉，也將給予最優惠補助及低利貸款，讓稻農的稻穀收獲有保障。