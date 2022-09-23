台北市長選戰短兵相接，媒體人周玉蔻接連質疑國民黨市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞與蔣家血統問題。蔣萬安上午受訪時回擊，選舉選成這樣是台灣的悲哀，因為他的參選帶給家人如此殘忍傷害，讓他感到不捨，很難相信選舉如此嗜血。

蔣萬安也點名，民進黨、民進黨台北市長參選人陳時中與周玉蔻其實就是同一幫人，1450、網軍、側翼也是民進黨縱容出來的結果，他絕對不會向這些威脅、恐嚇、情緒勒索的惡質選舉方式妥協或低頭，也呼籲民眾抵制這樣惡質的選風。

對於民進黨切割周玉蔻發言，蔣萬安說，當前民進黨政府每次有部會有新政策，都是到周玉蔻節目去宣布，證明民進黨表面上切割，實際上暗地合謀；不希望台灣選舉風氣走到如此惡質的地步，相信台北市民有自己的判斷。

不過談到周玉蔻質問蔣萬安是否如國民黨立委游毓蘭認祖歸宗，蔣則僅回應，「恭喜游毓蘭委員」。

至於國民黨籍前台北市長黃大洲肯定無黨籍市長參選人黃珊珊有行政經驗，蔣萬安回應，尊重黃的意見，民主社會每個人都可以勇於表達自己的看法，但黃日前給他的許多鼓勵，黃對台北市政的貢獻，依然會讓他永遠記在心裏。