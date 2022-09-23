針對桃園雲豹總教練劉嘉發22日賽後怒罵裁判判決不公的公開言論，中華民國籃球協會23日發布新聞稿嚴正駁斥，更將去函T1聯盟與桃園雲豹要求公開道歉，接下來就看T1聯盟與桃園雲豹將如何回應了。

以下是中華籃協新聞稿內容，「有關2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽9月22日桃園雲豹與新竹街口攻城獅比賽中及賽後記者會，雲豹隊劉嘉發總教練針對裁判判決之發言，本會提出嚴正駁斥，有關劉教練之不當言論，將正式去函T1聯盟及桃園雲豹隊要求公開道歉。

針對劉總教練在比賽中暫停時間對本會不當指控以及在賽後記者會中批判裁判，影射裁判補哨及控制分數等情緒性言論，本會嚴正駁斥，跨聯盟邀請賽獲得教育部體育署及SBL、PLG、T1三聯盟認可與支持，舉辦的宗旨是培育國內本土球員，增加年輕球員比賽磨練的機會，開放三聯盟球隊自由參加，沒有強制各聯盟球隊必須報名，開賽以來各球隊均努力打好每一場比賽，劉總教練的不當發言不只抹煞主辦單位的付出，更讓參賽隊伍與球員的精采表現失焦。

本次跨聯盟邀請賽裁判名單包含SBL、PLG、T1三聯盟之執法裁判，絕不可能有偏袒特定球隊情事發生，劉總教練此番言論除對裁判有失公允，對於自身球隊及所屬聯盟也是嚴重的形象傷害。

有關桃園雲豹隊劉嘉發總教練比賽中與賽後記者會發表之不當言論，本會將正式去函T1聯盟及桃園雲豹隊嚴加約束相關人員，並要求該隊向遭受波及的跨聯盟邀請賽參賽球隊與大會裁判公開道歉。」