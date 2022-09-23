上場比賽坐足板凳的台灣好手張育成，今日代表紅襪先發上陣，擔綱8棒二壘手的位置，本場張育成3打數繳出1支安打，另選進1次保送，也跑回重要的追平分，不過紅襪牛棚守不住洋基攻勢，延長賽更是遭到唐納森(Josh Donaldson)擊出再見安打，最終以4：5吞下敗仗。

張育成在3局上迎來首打席，瞄準洋基先發投手泰隆(Jameson Taillon)的94英哩沉球做攻擊，順利擊出左外野車布邊安打，讓紅襪有著無人出局二壘有人的大好得分機會，只不過後頭隊友陸續遭到解決，張育成在二壘上孤立無援。

5局上張育成同樣面對泰隆，這次遭到對方成功復仇，張育成吞下三振出局，7局上落後3分的紅襪展開反攻，超級新秀卡瑟斯(Triston Casas)擊出陽春砲追回1分，賀南德茲(Enrique Hernandez)敲安、張育成獲保送，紅襪形成一、二壘有人局面，代打上陣的馬格爾(Reese McGuire)大棒一揮，小白球剛好越過了右外野全壘打牆，形成1支超前三分砲，張育成也藉由這發全壘打跑回追平分，紅襪取得4：3逆轉超前，張育成在最後一個打席則是敲出游擊飛球出局。

而紅襪沒有高興太久，洋基在8局下靠著新同學貝德(Harrison Bader)敲出高飛犧牲打追平戰局，2隊正規9局打完攜手進入延長賽，紅襪10局上在突破僵局制下，遲遲無法將二壘跑者送回，這也讓洋基能輕鬆應付下個半局，進入10局下紅襪選擇保送近期狀況火熱的托瑞斯(Gleyber Torres)，對決下一棒的唐納森，而唐納森也以手中球棒告訴紅襪這決定是錯的，他擊出穿越三游間的滾地安打，代跑上陣的岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)從二壘快馬加鞭，跑回本來攻下再見分，幫助洋基以5：4擊退紅襪，「條紋軍」也確定獲得季後賽門票。

Josh Donaldson walks it off with an RBI single to clinch a postseason spot for the Yankees!

pic.twitter.com/BoneUqe5uJ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 23, 2022

此戰先發上陣的張育成3個打數有1支安打演出，另外有1次保送及1次三振，打擊率也上升到2成22。