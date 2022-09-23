美國零售業巨頭好市多（Costco Wholesale Corp）上季業績表現優於市場預期，全年營收更首度突破2000億美元大關，儘管通膨持續升高，但其新鮮食品、糖果和燃油產品的需求仍然強勁。不過好市多也無法逃脫通膨帶來的衝擊，由於通膨升高和全球供應鏈緊缺導致運費和勞動力成本升高，其上季毛利率縮水，受此打擊，周四好市多盤後股價下跌2.47%，報475.15美元。

在通膨高漲之際，收入較低的消費者減少支出，但所得較高的美國人花用相對寬裕，這是採取收費會員制的好市多上季業績仍然強勁的主要原因。

在此之前，美國百貨業巨頭Target Corp公布的上季獲利下滑，即是因為物價高漲迫使消費者減少在非必需品方面的支出。

Telsey Advisory Group分析師Joseph Feldman表示，在當前環境下，消費者想要省錢，包括好市多鎖定的富裕客群。這是個好兆頭，因為好市多賣很多食物和消耗品，他們能幫助人們省錢。

儘管如此，好市多截至上季末的總庫存仍較前一年同期增加26%，促使該公司展開促銷活動，就像沃爾瑪和Target等美國主要零售商一樣。

好市多公布第四財季（8月28日為止）總營收年增15%，為721億美元，優於市場預期的720.4億美元。經調整後，每股盈餘為4.20美元，超出市場預期的4.17美元。

第四財季同店銷售額年增13.7%，亦符合市場預期。

然而毛利率為10.18%，較前一年同期的10.92%縮水。

此外，好市多全年度營收成長16%，為2227.3億美元，符合市場預期，並為成立以來首度突破2000億美元大關。全年淨利為58.4億美元，每股盈餘為13.14美元。