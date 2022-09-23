向來在臉書上分享家庭、職場心得的網紅廣告小妹，以直爽不做作的作風，吸引多達15萬名粉絲關注。豈料，在今（23）日突然宣布暫別，並於貼文中寫下「如今行程已確定，是時候暫別。若無意外，應該會是明年見。」

廣告小妹自開設臉書以來，時常在臉書寫下日常的所見所聞，她除了一針見血對時事進行褒貶評價，也常直率地分享自身在家庭、職場關係中的酸甜苦辣。拋磚引玉的舉動吸引許多粉絲留言互動，一同分享自身的觀點。

廣告小妹時常在臉書分享自身的觀點。（圖／翻攝自廣告小妹fb）

今（23）日，廣告小妹在臉書上留下一篇暫別文，文中表示在這條路上前進的過程中，遇見了很多好夥伴是她最慶幸的一件事，即便路上有許多人因種種原因先行離隊，但她也會帶著離隊者的份一起努力。她表示「有所追求，就要付出相對應的努力。」同時，她也認為能有機會好好努力，其實就是一種運氣的體現，強調「會帶著這份運氣，連前隊友們的努力也一併幹完。」

廣告小妹表示，有所追求本來就要付出相對應的努力，她真的看不下去只會抱怨的人，「是運氣幫忙淘汰掉了很多不幸競爭者，才得以讓這些人在那邊得瑟。優秀是真的，好運也是真的。離隊者沒有不努力，只是運氣拼不過。」貼文一出，粉絲們紛紛猜測廣告小妹應是要專心備孕，紛紛留言曬娃、曬毛小孩，祝福她能平安順利轉變成媽媽的身份。