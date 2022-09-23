日本首相岸田文雄宣布擬於10月11日取消入境人數上限，並開放國外旅客自由行及短期入境免簽證，加上日圓近期不斷貶值，許多台灣旅客已經準備號衝一波日本。雄獅旅遊表示，以往日本旅遊佔整體營收超過4成，接下來鎖定賞楓、滑雪、跨年、農曆新年等熱門檔期，預計這波政策開放將帶動赴日旅遊熱潮，今年底前日本旅遊業績可望恢復到疫情前3成左右。

雄獅旅遊官網已推出日本各大城市自由行商品，目標鎖定賞楓、滑雪、跨年等熱門季節，民眾若想最快10月11日衝日本，推出「東京酷航自由行7日」，每人1萬7888元起；10月13日出發「東京酷航自由行5日」每人1萬5888元起，除了機加酒外，也可以加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。

雄獅表示，公司於東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助。

根據雄獅觀察，日本旅遊詢問度最高的城市，前3名依次為東京、大阪與北海道。雄獅旅遊副總經理單葑分析，東京、大阪一直都是台灣旅客赴日的首選城市，接下來除了賞楓、聖誕節、跨年等節慶，東京迪士尼樂園、日本環球影城也都有新節目及設施登場；滑雪則是日本冬季旅遊的一大賣點，其中又以北海道最受歡迎。

展望明年Q1正值日本旅遊旺季，單葑指出，1月農曆春節連假長達10天，預期機票票價將達全年最高峰，加上228連續假期、3月的賞櫻旺季等，整體來說機位將「需求大於供給」，票價降幅有限。