民進黨桃園市長候選人鄭運鵬形象年輕眾所皆知，市政持續推出年輕夫婦最在乎的育兒政策。他表示，市府可以也應該提供更多托育能量「讓爸爸媽媽安心育兒、兼顧工作，在桃園享受美好生活。」

鄭運鵬表示，他不只懂玩具，更懂怎麼幫助爸爸媽媽顧好那些吵著要買玩具的小朋友。當選市長後會馬上推動「育兒福利多」，讓桃園「公托多」、「公園多」、「更好托」、「延長托」、「輕鬆托」、「待遇優」。

鄭運鵬指出，桃園是台灣生育率最高的直轄市，去年台灣總共生了15萬多個小朋友，其中2萬就在桃園，所以對於這些年輕家庭很感謝他們增產報國。

鄭運鵬表示，會把公托數量增加，盡量滿足在都會區也好、偏鄉也好，讓大家都能滿足到公托的方便。

第二是公園多，因為小朋友大了不坐娃娃車需要活動，鄭文燦在很多共融式公園他已經完成了50幾個將近60個，未來我們會用一區一個特色公園的旗艦計畫，讓所有大一點點小朋友，讓爸爸媽媽阿公阿嬤帶小朋友來的時候更方便。

再來就是更好托的部分，保母跟托兒的部分會再加碼，讓他們在原本送保母和準公托的補貼上現在已經將近1萬元，我們會再加碼各加碼1千元，讓他的補貼達到加2千加3千，讓他們送小朋友去保母或公托的時候壓力減輕。

桃園是全台灣生育率最高的城市。（圖／鄭運鵬臉書）

再來要延長托，因為現在工商都慢慢復甦，上學也都正常，在未來台灣景氣很好，所以在交通時間爸爸媽媽阿公阿嬤來不及接小孩的時候，他可以比較安心不用提早請假，我們延長加班的時數。

再來延長加班時數一定會跟這些托育人員他們有待遇上需要去補貼，包含說保母、幼托人員跟他們的公私立經營者，也會補貼他們，讓他們增聘或者增加獎勵金，市政府也會來協助。

最後就是要輕鬆托，有很多爸爸媽媽跟阿公阿嬤，大家也知道說顧小孩是一個很耗費體力，也有點傷神的工作，讓他們有時後輕鬆的去逛百貨公司賣場，我們也會把這些賣場百貨公司設置臨時的托兒中心讓他們去逛百貨公司看個電影2、3個小時。

鄭運鵬說，相信家長在照顧孩子之餘，應該有權利在生活中保留其他選項，「包含我主張在桃園建立兒童醫院、公立兒童樂園，都是為了打造一個讓家長安心生養的環境。」