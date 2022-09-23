今年在中東國家卡達舉辦的2022卡達世界盃足球賽備受矚目，即將在11/20準時開幕了。今年有32支球隊，分為8個組別，總共64場的足球賽事，想必等了四年的球迷們也相當期待這場熱血刺激的運動賽事的到來。2022年的這場世足賽，創下了歷屆世界盃以來，從未有過的許多的創舉。

▲杜哈是卡達的第一大城市。 圖：shutterstock／來源

首次在中東國家舉辦，也是北半球首次冬季舉辦的世界盃

今年世足賽首次在阿拉伯國家舉行，無疑是一場傳統文化與現代體育的第一次碰撞；考慮到中東國家炎熱高溫的氣候，因此球賽決定辦在11、12月，正逢卡達氣候相對舒適的時候，也成為了北半球首次在冬季舉辦的世足賽。

歷屆世界盃中，國土最小的舉辦國家

主辦國卡達占地面積約為11,500平方公里左右，大約只有台灣的三分之一大小而已，為世界盃歷史中，國土面積最小的舉辦國家。值得一提的是，八座設備先進的體育場館都集中在卡達的首都杜哈之內，一天要走完八個場館也不是問題，非比賽期間若要安排其他杜哈市景點旅遊，路程也不會太過遙遠。

八座體育場館皆配備了空調設備

即便今年的世足賽是在冬季舉辦，卡達的平均氣溫仍為攝氏24度左右，考慮到球員及球迷的體感舒適度，特別在八座體育場館內均安裝了空調設備。透過空氣迴圈的技術，將空氣冷卻過濾後，再重新送回球場，讓球場內都能保持相對低溫舒適的感受。

史上第一座可拆卸的體育場館

西班牙設計工作室 Fenwick Iribarren Architects 為了2022卡達世足賽，在卡達建造了史上第一座可以拆卸的體育場館Stadium 974。設計團隊表示，他們是受到樂高積木的啟發，場館的鋼材及貨櫃都能夠回收再利用，世足賽結束後也能夠完全拆卸，跟上了全球目前非常重視的環保、永續概念。

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【2022 FIFA卡達世足賽】比賽日期：2022/11/20-2022/12/18

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）