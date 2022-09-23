金門縣政府大力推動國際觀光，9月21日與日本沖繩共同舉行「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」新聞發布會，並規劃包機直航，互送旅客。此外，金門縣政府也將攜手地區觀光業者衝刺國際旅遊市場，向國外推介行銷金門旅遊產品，落實「世界金門、無限可能」之願景。

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，邊境解封進入倒數階段，金門縣政府為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社再次針對尋找風獅爺APP進行更新及改版，此次改版除在APP可以看到金門的新增風獅爺外，還新增了沖繩版地圖，與沖繩shisa互動，為金門拓展國際觀光開創新局。

金門縣政府也透過沖繩事務所的協助，將與嘉新水泥合作，在沖繩最知名觀光景點國際通上五星級的嘉新酒店，安置金門的風獅爺，這一尊風獅爺將成為金門駐日的觀光大使，行銷金門觀光。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，金門有與沖繩相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，地方標誌性風獅爺與沖繩招福獅SHISA也有異曲同工之妙。本次金門與沖繩希望籍由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進雙方的旅遊互動與連結，在疫情解封後帶來新的旅遊意象，金門在行動旅服上也有中英日韓四種版本，讓國際旅客自由行上，不會有語言障礙。

隨著新冠肺炎疫情趨緩後，有望開放邊境，預計於年底將會有金門、沖繩直飛包機，並邀台灣及日本遊客一同來一趟輕鬆的金門及沖繩旅遊，也期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源。

此外，金門縣政府也致力打造金門成為國際觀光休閒島，年底的「2022金門國際海洋藝術季」，國發會已核定補助融入雙語計畫，培訓雙語解說人力、建構雙語旅遊環境，藉此招攬國際旅客來金門旅遊，打造金門成為國際觀光休閒島嶼，讓金門成為世界的金門，為金門觀光創造更多的可能。

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