台灣身為國際稱羨的自行車騎乘天堂，自行車旅遊早已成為熱門的綠色旅遊方式。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）為了鼓勵民眾放慢腳步以時速15公里感受北海岸的美好，持續優化北海岸自行車動線及沿途景觀設施改善，也積極推動自行車旅遊活動，2022年將於10月22日（六）辦理極北點富貴角燈塔騎遊系列活動，以響應綠色旅遊，期望遊客能在慢速度下，感受不一樣的北海岸。

▲極北點富貴角燈塔騎遊活動。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

2021年推出「極北點富貴角燈塔騎遊系列活動」，雖然因為疫情而取消主場活動，但自主騎遊活動依然吸引近一千六百人次造訪，今年主場活動路線規劃從白沙灣遊客中心出發，沿途騎乘萬金自行車道經過中角灣國際衝浪基地至金山老街折返進富貴角燈塔體驗灣塔自行車道後返回白沙灣遊客中心，全長約44公里，民眾能自備車輛，大會亦提供租賃服務，活動報名費用每位只要新臺幣700元，並為鼓勵參與民眾，凡報名活動且完騎者，均可獲得iNFiNi I-273P與I-270R前後車燈組（價值1700元，恕不選色），另除主場活動外，北觀處還有舉辦豐富的系列活動，歡迎各位民眾一同攜手參加。

▲萬金自行車道。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

四個月、四條路線 條條有美景

另外，北觀處於7月至10月辦理「北海岸自主期遊活動」為期四個月，、依序推出「雙灣」、「灣塔」「萬金」及「外木山」四條自行車路線認證活動，9月認證自行車道為萬金自行車道，民眾只要到活動報名網站報名，並與指定地點（中角灣衝浪基地喔熊或野柳地質公園）合影（人+車+景點），即可上傳至報名網站，兑換北海岸自主騎遊認證活動證書，數位證書認證期限至下個月5號之前，還能獲得束口袋抽獎機會，完騎四條路線並認證成功者，還有機會抽中捷安特腳踏車。

▲中角灣國際衝浪基地。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

皇冠海岸觀光圈自行車深度旅遊活動

2022年北觀處為了讓遊客能透過單車深度走入北海岸，認識皇冠海岸觀光圈，預計於10月底結合皇冠海岸觀光圈業者辦理3場自行車小旅行活動，除了帶領遊客用慢速度感受北海岸的美好，還有豐富好玩的體驗活動，歡迎大家一同踩動踏板，體驗不一樣的北海岸，更多活動訊息歡迎追蹤北觀粉絲團-幸福北海岸。

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