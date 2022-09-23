隨著亞洲各國邊境逐漸解封，日本也於近日頻頻宣布放寬出入境限制，於9月22日宣布自9月29日起放寬邊境管制措施，讓旅日的網路討論熱度再度沸騰。同時，台灣虎航也迎來8週年，配合解封的好消息，除了宣布日本、韓國、泰國等航線10月起將增班外，全航線一口氣增加到超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，鼓勵虎友們共同來搶頭香，再次享受自在旅行的快意！

歡慶8週年及放寬邊境喜上加喜，10月指定航班有機會以單程未稅88元起的超殺價購買到外；也同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為即日起至2022年9月29日晚間23:59止，搭乘期間為2022年10月1日至2023年3月25日，此優惠價需同時購買來回，優惠機票數量有限，欲購從速，更多相關訊息請參見官網 。有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

▲邊境放寬，台虎推出日韓泰88元的限時優惠。 圖：台灣虎航／提供

過生日就是要和朋友開Party才熱鬧！2018年9月誕生的台灣虎航當家網紅虎將，短短數年間不僅紅遍海內外、圈粉無數，更結交了許多好朋友；自9月起就陸續受到各國好友捎來的生日祝福，更被邀請到東京、札幌、岡山、首爾等地，在當地好友的帶路下，走訪許多景點、嚐遍各種美食。集結了大家祝福的美好回憶更被拍攝成影片，透過虎將及其好友的視角，喚起民眾對出國的想念與渴望，並開始規劃屬於自己的旅程。

本次的8週年活動，台灣虎航也邀請宋政傑跨刀設計，為了呼應且期待能再次飛翔的喜悅，宋政傑設計了背著包包準備要大步出發的虎將遊歷各國，並也用其專長，特別設計了「虎友慶生大作戰」的特殊字體，用其獨有的字體氛圍，一齊期待能再次自由自在的旅行。

另外，為了邀請更多虎友來同樂，推出「虎友募集」活動，第一波為即日起至10月3日，只要追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等豐富好禮。第二波為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及 IG Sticker，拍攝專屬旅遊 IG Reels並分享，則短片內容有機會獲得評審團的青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票大獎。更多相關訊息請參見活動頁。

台灣虎航於2014年9月26日開航，為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及菲律賓等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁以獲得第一手的消息。

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