全球教育科技與視訊會議領導品牌圓展科技（3669）昨日宣布首度入選「2022天下永續公民獎-小巨人組前20大」企業。圓展執行長兼總經理許起裕表示，圓展長期投入企業永續發展，並以打造幸福企業為目標，歷經多年的努力終有所成。

圓展科技近幾年致力於環境保育與節能減碳，重視社會責任與公司治理，積極投入企業永續發展，面對全球重視的減碳議題，圓展採取行動積極面對，推動「2022自建再生能源計畫」，於新北市土城總部頂樓安裝太陽能面板，預計一年將為地球減碳14,600公噸，朝企業與環境永續發展的目標前進。此外，圓展秉持以人為本、友善企業的理念，提供包含育嬰哺乳室、少油少鹽健康餐食、COVID疫苗接踵有薪假、居家照護假等員工福利措施，獲得新北市友善職場的表揚。同時，圓展更長期投入教育參與計畫及多元慈善捐贈等社會服務活動，對偏鄉兒童與弱勢團體提供課後輔導、物資援助，期望能為社會多盡一份心力。

許起裕表示，今年『天下永續公民獎』競爭相當激烈，我們非常高興能從中脫穎而出，給了圓展很大的動能，未來圓展也將持續投入回饋台灣社會，期望能擴大正向影響力。

「天下永續公民獎」自開辦以來，迄今已有16年歷史，目的在促使台灣企業積極貢獻社會，邁向永續價值發展。今年「天下永續公民獎」綜合了公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大面向 ，並邀請各領域專家，全方位評鑑企業永續發展策略，為台灣最具公信力與指標地位的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）獎項之一 。