奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢說明，大部分鹿角性腎臟結石病人平常沒有任何症狀。(曹婷婷攝)

氣溫飆升，天熱水喝得不足，醫師發現結石患者比例上升，研判與飲食、環境及體質有關，但多數結石未必疼痛，民眾往往不察。一名48歲女子因右腰漲痛及泌尿道感染，到奇美醫學中心泌尿外科就醫，發現腎臟右側長了7公分鹿角性結石，右側腎臟功能只剩三分之一，經醫師以雙鏡聯合碎石手術治療，病況穩定。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢指出，大部分鹿角性腎臟結石病人平常沒有任何症狀，且多數病人是因泌尿道感染、無痛性血尿、腎功能不良就醫時才意外發現，因此，病人往往會忽略結石長期阻塞嚴重性。

他說，結石阻塞若無及時治療，會導致腎臟水腫，時間一久，腎臟就會萎縮甚至完全沒有功能，後續可能引發敗血症、腎衰竭、洗腎、癌症甚至死亡。

他說，結石成因不一，不少人有迷思常喝飲料等於容易結石，一般建議有結石體質確實不宜多喝，必須多喝水才能避免結石。但以這名中年女子為例，因其反覆泌尿道感染，細菌藏身結石中，經檢驗24小時尿液，發現她的結石原因為尿酸偏高、有代謝問題，因此也請她少吃海鮮、高普林食物。

李高漢說，奇美醫學中心2018年引進微創多通道經皮腎臟造廔碎石手術來治療鹿角性結石，2019年發展雙鏡聯合碎石手術，統計從2018年01月到2021年9月，共有34名鹿角腎結石病人接受這類手術。比較2種手術，各有12名病人（70.6％）的結石清除乾淨，手術時間分別為140分鐘、183分鐘，住院天數及嚴重併發症發生率統計無顯著差異，此一結果也已發表在國際期刊。

他也說明，鹿角性腎臟結石會占據所有腎盞，有時需做多通道才能將結石清乾淨，但多通道之於腎功能不良病人，卻也可能造成腎臟進一步損傷；新的雙鏡聯合碎石手術，同時結合經皮腎臟造瘻碎石手術及軟式腎臟輸尿管鏡手術的優點，除結石清除率較高，也能減少多通道造成腎臟損傷及傷口疼痛。