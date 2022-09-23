為了維護美麗新北海岸線，醒吾科大日前參與東森集團主辦的「攜手淨灘、守護海岸」淨灘活動，攜手輔仁大學、世新大學、台北醫學大學、馬偕醫護、萬里國小等，將近800人為新北美麗海岸線盡一份心力，總計清出1395.8公斤的廢棄物，下午至金山老街及北投溫泉博物館進行深度文化之旅。

東森集團總裁王令麟、新北市副市長劉和然、環保局長程大維皆出席共襄盛舉，淨灘活動開始各校師生及志工們，無畏烈陽酷曬、帶著手套彎腰撿拾海灘上的廢棄物，從魚網、寶特瓶蓋、菸蒂、口罩等，總共清出1395.8公斤的廢棄物，以實際行動呼籲大家要共同維護台灣美麗海岸線。

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師與同學們一起清理大型廢棄漁網。(醒吾科大提供)

國際淨灘日是由美國海洋保育協會(The ocean conservancy)於1986年發起的草根行動，於每年9月的第三個星期六，由全球各地的志工同步進行淨灘。台灣也會在世界清潔日當天舉辦許多淨灘、淨海、淨山及掃街的活動。

醒吾科大新媒系二年級陳亮竹同學表示，海灘上廢棄物都是大家隨手丟棄的垃圾，只能靠我們自己來復原美麗海岸的面貌；新媒系二年級施翔允同學因為喜歡大海，所以希望能盡自己的一點力量把沙灘整理乾淨，讓遊客可以欣賞美麗的海岸線。

萬里國小的何承鴻及黃俊修兩位同學，非常認真地撿拾廢棄物，他們表示很開心可以參加淨灘活動，除了可以保護環境又很好玩，並希望大家可以一起攜手保護環境、守護美麗世界。

輔仁大學同學王合謙、吳長霖、劉元豪及楊勝鈞都發現，來到翡翠灣看見沙灘上垃圾真的非常多，以後不敢再亂丟垃圾了，因為要花更多的人力來撿拾，並深刻感受到汙染海洋的不只是看到的廢棄物，還會化為無形的影響，對於海洋中的生物是一種危害。

輔大四位同學指出，我們要重新思考環保的意義，盡人類的責任一起來愛護環境，透過淨灘活動讓每個人親身體驗，感受到廢棄物對海洋造成的嚴重污染，像是損壞或廢棄的漁具及塑膠製品等垃圾，對於海洋生物造成極大的危害，人類渴望無污染的海洋就必須瞭解環境保護要從自身做起，是每一個人的責任。

淨灘師生下午前往金山、北投進行深度文化之旅，金山是充滿歷史的濱海城鎮，金包里老街是北海岸僅存的清代商業老街。慈護宮旁的老房子稱為「街屋」，老街有知名的金山鴨肉、現場製作的手工粉圓、手工蛋捲、現炒小魚乾辣椒等真材實料的小吃，以及古早童玩店，學生們有吃有玩，同時可以細細品味這深具古早味的繁華老街。

抵達北投溫泉博物館時，正在舉行「台灣月琴民謠季」，從二樓休憩區的玄關換鞋進入參觀，即聽到獨特的唱腔及月琴悠揚音色，許多人坐在榻榻米大廳內聽的如癡如醉，讓同學們感受到完全不同的音樂體驗。一樓由圓拱列柱圍起的羅馬風格大浴池，還有可以跟民眾互動的公共澡堂，塑造出如同沐浴泡湯般的氛圍。

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師表示，非常開心學校舉辦這次非常具有意義的淨灘活動，及金山老街、北投溫泉博物館的文化之旅，讓學生們能重視環保愛護大自然，同時能更認識金山與日治時期的北投溫泉文化。

醒吾科大課外活動暨服務學習組用心規畫每次活動，希望可以提供學生們課餘時間有更多元、有趣的活動，讓學生們無形中學習並累積更多課外知識。