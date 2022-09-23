大陸《第一財經》23日報導，中國大陸人口密度前十的縣域分別是石獅、晉江、龍港、昆山、江陰、義烏、玉環、溫嶺、三河和張家港，主要來自閩南、蘇南和浙中南以及毗鄰北京的廊坊。福建小城石獅人口密度已超越北上廣三大一線城市。

第一財經報導，當前，中國共有27個縣域人口密度超過1000人／平方公里大關，其中有26個位於東部地區；數據顯示，福建南部縣級市石獅人口密度高達4287人／平方公里，在所有縣域中遙遙領先。當前，石獅的人口密度已經超過了北上廣，在所有城市中僅次於深圳。

資料顯示，全市陸域面積僅160平方公里的縣級市石獅，2021年GDP首次突破千億大關，達到了1072.5億元（人民幣，下同）。經濟綜合實力晉位中國綜合實力百強縣市第15位。

發達的民營經濟是石獅集聚大量人口的關鍵，服裝產業是其主打產業。石獅市政府網站數據顯示，全市民營企業1萬多家，產值超億元企業226家，超10億元企業19家，民營經濟創造的產值占全市經濟總量的90％。

石獅市擁有中國最齊全的服裝產業體系，彙聚全產業鏈8000多家企業，成為閩派服裝板塊的中心城市，獲得「中國休閒服裝名城」「首批全國紡織模範產業集群」「中國服裝產業示範集群」等稱號。

同屬地級市泉州、與石獅相鄰的晉江人口密度達到了3177人／平方公里，位居第二。從1994年起，晉江連續28年領跑福建縣域經濟，其中鞋服產業是重要法寶，當地湧現了安踏、361°、特步等一系列知名運動品牌，晉江也有「中國鞋都」之稱。

繼2019年晉江首次超越常熟，打破了蘇南地區 「霸榜」GDP前四的格局後，晉江已經連續三年位居中國縣域GDP第四。2020年，晉江常住人口總量達到了206.16萬人，僅次於昆山，位居縣域第二。

《第一財經》報導，廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，石獅市原來就是1987年底從晉江拆分出來的，面積比較小，才160平方公里，晉江的面積也不大，才600多平方公里。這兩地經濟尤其是鞋服、紡織、食品、建材等產業十分發達，以勞動密集型產業為主，吸收的外來就業人口很多，因此人口密度也很高。

人口密度前十名的縣域中，浙江共有4個縣名列其中，包括龍港、義烏、玉環和溫嶺。這4個縣域除了義烏位於浙中的金華，其餘3個位於浙南的溫台地區。

浙江之外，同處長三角的江蘇也有3個縣域人口密度位居前十，分別是昆山、江陰和張家港。其中，昆山的人口密度高達2248人／平方公里。2020年昆山人口總量209.25萬，位居大陸全國縣域第一。

擴展到人口密度超過1000人／平方公里的縣域來看，目前中國共有27個縣域超過了1000人／平方公里。其中26個縣域來自東部地區，分別是浙江11個、江蘇6個、福建4個、河北3個、廣東和山東各1個；唯一來自中西部縣域是河南鄭州下轄的新鄭，其人口密度達到1343人／平方公里，位居中國第15位。

為何浙江超過1000人／平方公里的縣域最多？湯海孺說，浙江的市場化程度比較高。在充分的市場競爭之後，每個縣基本上都形成了獨具特色的產業鏈和發展方向，也就是塊狀經濟，不同縣之間沒有過度的產業同質化現象，產業的集聚的帶來了相關服務業的需求，因此很多縣域都集聚了大量的人口。