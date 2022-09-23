香港天王郭富城4年多前與小他22歲網紅方媛閃婚，上月初過35歲生日的方媛，昨(22日)晚間曬出忍了一個多月的漏網慶生照，可見身為二寶媽的方媛少女氣質依舊，穿上低胸晚禮服仍然美得像公主，她還罕見秀性感，分享身體壓牆的側身美照，上圍的圓弧曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋。

方媛成為天王嫂4年多，先前曾捲入天王嫂訓練營疑雲，方媛第一時間未回應，郭富城則是全力挺愛妻，事後方媛才坦言受傷，原本寫了很長文章要反駁，最後決定沉默以對。今年7月有網友留言諷刺她：「我不酸，我是個好姑娘，我沒上過培訓班」，方媛強硬回應：「誰上過？你哪只（隻）眼睛看到了？有證據嗎？造謠要負法律責任的。」

方媛手壓牆亮出性感曲線。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

上月初，方媛過35歲生日，郭富城在IG放閃，寫下：「祝親愛的老婆，生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」照片中可見他貼心送上99朵玫瑰花，傳聞中天王所住的香港大坑道的嘉園豪宅也曝光，照片中更可見傳聞只差郭富城兩、三歲的方媛父母，三代同堂畫面相當溫馨。

方媛穿低胸裝上圍曲線亮眼。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

而方媛昨在微博曬出慶生的漏網花絮，自我勉勵說：「30+的女人，未來請繼續加油努力，做最好的自己」，照片中可見她公主裝上身，在無敵海景前過生日，還亮出性感北半球，讓網友都相當稱羨。此外，上月底有網友自曝在畫廊遇到郭富城夫妻買畫，郭富城認真聽講解，方媛卻有些格格不入，有人因此替方媛緩頰有自知之明不愛炫耀，「換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫，甚至開直播把別人寫的畫評背一遍，冒充自己有品味」。