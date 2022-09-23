中市警二分局透過「口袋式」戰術取締酒駕，設置封閉式路檢，並配置警力於周遭，讓逃避車輛轉不出警方的手掌心。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中市政府警察局第二分局於晚間19時至23執行取締酒駕勤務，在北區進化北路與學士路口設置封閉式路檢，沒想到，短短20分鐘就查獲3起酒後駕車案件，3位駕駛人酒測值皆達0.25MG／L，全依刑法公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

中市警二分局透過「口袋式」戰術執行取締酒駕勤務，於北區進化北路與學士路的十字路口設置封閉式路檢，並配置警力於周遭攔截迴避車輛，讓逃避車輛怎麼轉，都轉不出警方的手掌心。

未料警方20分鐘內，就連續查獲3起酒後駕車案件。先是在超商喝完啤酒的林男，騎機車行經路檢點，於22時14分遭員警攔下，酒測值達0.43 MG／L；接著是於家中喝完啤酒駕車外出的張男，於22時17分遭警攔查，酒測值達0.32MG／L；第3位則是與朋友聚餐吃了添加米酒的薑母鴨的李男，開車返家途中遇警方路檢，心虛轉彎想從小巷離開，遭已設下天羅地網的警方攔截，無法逃脫，酒測值達0.28MG／L，同車妻子也被連坐開罰。

中市警二分局長陳家銘提醒，民眾餐敘飲酒除「指定駕駛」外，也可善用「計程車」、「酒後代駕」或搭乘大眾運輸交通工具等方式，切勿僥倖心態以身試法；同時呼籲本月係交通安全宣導月，路人於路口慢看停、走路停看聽，讓路口零事故、零意外、也讓道路零酒駕。