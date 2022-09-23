新北市政府警察局林口分局今(23）日上午10時召開分局層級治安會報，廣邀轄內的民意代表、里長、金融機構與各機關等代表與警友、民防、義警、志工、巡守隊也都踴躍出席，本次會議聚焦年底9合一選舉查賄制暴工作，尤其是檢舉賄選、暴力介入選舉等，另亦宣導近期最火熱的話題「國人遭詐騙到東南亞、杜拜」的案例，獲得與會者熱烈迴響。

新北市政府警察局林口分局治安會報，廣邀轄內的民意代表、里長、金融機構與各機關等代表與警友、民防、義警、志工、巡守隊也都踴躍出席。(林口分局提供)

林口警分局偵查隊長陳為濂針對年底9合一選舉的主軸，強調嚴防「境外資金」、「網路假訊息」、「選舉賭盤」、「幽靈人口」等介入選舉，希望藉由與會鄉親與警方的合作，揪出幕後操控選舉者與金主，更要避免幫派或團體以政黨名義，假借參與公共議題，從事暴力或擾亂社會秩序。

新北市政府警察局林口分局治安會報，廣邀轄內的民意代表、里長、金融機構與各機關等代表與警友、民防、義警、志工、巡守隊也都踴躍出席。(林口分局提供)

另也針對國人遭詐騙至東南亞、杜拜等地區從事詐騙或淪為豬仔的案例，希望民眾廣向周邊親友宣導，勿因高薪、免經驗、工作簡單等話語遭騙；另分析近期詐騙案件，對於不明電話應多加注意，謹記「一聽、二掛、三查證」及「要冷靜、要查證、要報警」三要原則，提醒民眾小心受騙，特別是分局與轄區超商、金融機構與大賣場等亦建立line群組，即時提供最新詐騙訊息或相關治安訊息，席間也穿插各類詐騙新聞與宣導影片，令人印象深刻。

而針對街頭聚眾鬥毆滋事案，除事前縝密規劃勤務防制，積極防處外，針對發生亦利用優勢警力到場，強悍執法，貫徹公權力，依法逮捕偵辦，並釐清動機原因，是否有幫派背景等，透過溯源刨根模式，剷除黑幫，不許滋事份子影響民眾生活品質。

分局長陳忠龍特別歡迎與會的嘉賓能於忙碌公務之際撥冗參加，更感謝大家在會議中提出的相關建議，讓分局可以據以微調相關警政作為，凝聚共識，營造更優質的生活環境。另也特別提及年底9合一選舉將屆，警方將秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度，維護選舉治安、打擊黑金暴力，以達淨化選風、公平選舉的目標。而面對網路詐騙案件日益增加，希望民眾於網路購物等涉及財物時，應謹慎面對，小心查證，避免財物遭騙。此外，針對改管噪音車輛的取締，強調警方將持續結合環保單位聯合稽查並透過轄區相關路段噪音取締科技執法設備與員警綿密的巡邏取締，目前已有具體成效，最後也感謝與會者對於警方的支持，希望警方維護治安的辛勞，能被每一位民眾看到，強調治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力。