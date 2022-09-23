大陸央視新聞用戶端報導，2022年9月23日，吉林省長春市中級人民法院公開宣判公安部前黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，對被告孫力軍以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋，以操縱證券市場罪判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣一百萬元，以非法持有槍支罪判處有期徒刑五年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對孫力軍受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：2001年至2020年4月，被告孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長及公安部黨委委員、副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。2018年上半年，孫力軍應他人請托，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，説明他人避免損失1.45億餘元。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。

長春市中級人民法院認為，被告孫力軍的行為已構成受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪。孫力軍受賄數額特別巨大，收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理，干預醫藥、金融等民生領域正常經濟活動，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；孫力軍操縱證券市場，情節特別嚴重；非法持有槍支，情節嚴重，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪並罰。

鑒於孫力軍到案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，能夠認罪悔罪，且積極配合追贓，大部分贓款贓物及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

根據孫力軍犯罪的事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。