丁噹拍MV時說哭就哭。（相信音樂提供）

夏于喬、林思宇助陣，與丁噹在MV裡飾演好姐妹陪伴療情傷。（相信音樂提供）

夏于喬、林思宇在MV中，一路陪伴丁噹走過低潮。（相信音樂提供）

五月天怪獸作曲兼製作丁噹詮釋〈女字旁〉。（相信音樂提供）

丁噹為Disney＋影集《台北女子圖鑑》獻聲片尾曲〈女字旁〉，由破億點擊金曲作曲人五月天怪獸譜曲兼製作、金曲奬作詞獎葛大為作詞，MV則邀請《台北女子圖鑑》主角夏于喬和林思宇與丁噹一同詮釋，丁噹想到過去分手痛苦畫面，一秒落淚，讓夏于喬直說：「很強！哭后！有沒有考慮過當演員？」

丁噹新歌以溫柔堅定的旋律線，勾勒出女性直率性格，她與怪獸合作過多次，特別感謝師兄「割愛」，創作與製作出這麼好聽的歌給她，〈女字旁〉唱出現代女性的心聲，更為丁噹奠定現代女性情歌代言人的地位。

MV找來夏于喬和林思宇共同主演，兩人飾演丁噹的好閨蜜，一路陪伴丁噹走過抉擇低潮，從KTV的熱唱鼓舞、居酒屋的知心談天到戶外廣場脫下高跟鞋的解放，透過一系列細膩鏡頭描述深刻的女性情誼。

角色情感的投入對於演技派的夏于喬和林思宇稀鬆平常，丁噹也因為音樂劇《搭錯車》磨鍊出好演技，在MV中大爆發，說哭就哭，丁噹表示失戀時她會大哭發洩，她說：「曾在大雨中狂奔，回來隔一天就發燒。」而夏于喬透露：「失戀就是要狂唱情歌，剛才在KTV演戲時，丁噹唱〈一半〉，整個回憶都湧上來了。」林思宇先是表示自己沒有失戀過，隨後坦言喜歡聽劉若英〈後來〉，歌詞有說中她的初戀故事。

除了推出新歌外，丁噹11月12日「當我們再一起」livehouse巡迴演唱會首場台北場歌迷反應熱烈，驚喜宣布11月11日加場演出，9月26 日中午12：00拓元售票全面開賣。