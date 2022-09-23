守口如瓶這四個字，說起來簡單，做起來難，有些人能做到守住秘密，有些人則常常大嘴巴，就不小心脫口而出把秘密洩露出去，導致尷尬的情形發生，《摘星工廠》運勢專欄指出射手座、雙子座、牡羊座跟這幾個星座講秘密，要多三思。

1.射手座

射手座的性格比較粗線條，好交朋友，喜歡跟人分享，心中藏不了事，有什麼秘密忍不住就想告訴別人。替人嚴守秘密，射手座比較難做到，因為抑制不住好奇心，總想看看別人是怎麼想、怎麼評價的，就因為射手座愛聊天，不知不覺就把秘密脫口而出。

2.雙子座

雙子座有個滔滔不絕的大嘴巴，想說什麼就說什麼，心底的小秘密根本就藏不住，有機會就會講出來，如果需要別人幫忙保守的秘密，雙子座或許會先信誓旦旦地保證絕對不會告訴任何人，可一轉頭，就會用特別八卦的口吻洩露出去了，對於雙子座，要他們保守秘密真的是太難了。

3.牡羊座

牡羊座的個性耿直、坦率，心裡有什麼話從來都藏不住，喜怒哀樂的情緒全都寫在臉上，情緒非常容易暴怒，說話辦事的風格也是比較任性，顧忌的事情不多，這樣子的個性自然不容易守住秘密，而對於別人的秘密，牡羊座也常會在不經意間說漏了嘴，甚至自己有時候都沒有發現。