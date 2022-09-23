美國政府打壓大陸科技業發展，在祭出嚴厲的晶片封鎖禁令後，這回稍微縮了手，因為怕傷了自己。據白宮消息人士透露，拜登總統決定不限制從中國大陸進口稀土磁鐵，此舉避免美國與中國大陸爆發新的貿易戰。

美國新聞網站Politico報導，美國商務部經過270天的調查發現，美國對進口稀土磁鐵的過度依賴，已威脅國家安全，建議採取一系列措施來增加國內生產。

美商務部提出方案包括：對稀土磁體供應鏈的核心關鍵進行投資；與盟友和夥伴在供應鏈彈性方面開展合作；在美國培訓生產稀土磁體的相關人才等。

報導指出，拜登決定不限制從中國、日本和歐盟進口稀土磁鐵，避免美國與中國等經濟體爆發新的貿易戰。數據顯示，去年美國進口的稀土磁鐵中，有高達75%來自大陸，日本有9%，菲律賓5%，德國4%。

不過，美商務部調查報告估計，只需花費4年時間，美國稀土產量就能滿足國內51%的需求。

稀土磁鐵是現階段廣泛應用的熱門材料，可用於智慧手機、核磁共振機和電動汽車、風力渦輪機等，也可用於戰機和導彈制導系統等軍用領域，相當具有戰略價值。