新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮近期獲頒行政院農委會水土保持局的「農村領航獎」，該獎項被譽為農村個人奧斯卡獎。（新北市農業局提供）

新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮近期獲頒行政院農委會水土保持局的「農村領航獎」，該獎項被譽為農村個人奧斯卡獎，李鎮榮投入社區發展10年，帶領忠寮社區發展生態旅遊，並帶動青年回遊農村，使得忠寮社區去年也獲得台灣農村最高榮譽「金牌農村」優等社區。農業局表示，市府將持續協助社區落實里山倡議精神，促進社會、經濟、環境整體平衡發展。

農業局指出，67歲的李鎮榮是土生土長忠寮人，年輕時曾離家打拚，經營電子工廠，也協助父親養豬場營運，從牧30多年曾任中華民國養豬協會常務理事，對於畜牧業環境有一定了解，2011年回到家鄉後，李鎮榮有感於多數農地休耕，童年生態不再，因此創立七人小組號召社區耆老及退休老師，組成社區決策中心，推動農村再生。

此外，農業局也透過農村再生計畫，安排教育課程，協助社區運用梯田、濕地環境，打造蜻蜓富裕空間，重現生態榮景。李鎮榮進一步在社區規畫「魚菜共生」生態園區，將雜草餵魚、養魚池的排放水引入筊白筍田過濾後，再排入公司田溪，讓魚菜共生落實淨化水質，打造生物友善棲地。

2020年電業法成立太陽能綠電合作社，李鎮榮也帶領社區設置了7座公民電廠，讓公民參與智慧綠能，除了節省夏季電力，售電收入也能設立回饋金，帶領社區打造造「智慧綠能村幸福中田寮」，實踐永續發展理念，使忠寮社區在第二屆金牌農村賽事獲全國優等。

李鎮榮說，若要吸引青年回鄉，農村社區就必須做好友善生態，讓青年進駐創意發展空間，忠寮社區發展10年來，秉持著維護環境的原則，積極結合USR學校資源，帶領社區推廣食農教育、魚菜共生等課程，希望追求農村最初的美好，也期盼達成永續經營。

農業局長李玟表示，推動社區發展需要熱情，市府協助忠寮社區重現大屯山腳下風華之餘，李鎮榮也逐步帶領社區找回人與生態共存的模式，農村領航獎除了表彰對農村社區有卓越貢獻的代表，更希望農村再生能持續發展。