據統計，國內產銷履歷面積已達7萬4000餘公頃，農糧署署長胡忠一表示，我國在2002年加入WTO，2003年邀請日本專家提及「歐盟及日本正推動可追溯生產履歷制度」，農委會也蒐集資料，並推動「農產品生產及驗證管理法」於2007年三讀並公告，但2008年至2016年5月20日之間為「產銷履歷失落的8年」，目前農委會推動之下，目前已有7萬4000多公頃通過驗證、占全台約1成的生產面積。

農委會在其「農政與農情」電子報指出，產銷履歷制度從2007年開始推動，初期工作重點在制度規劃、認驗證單位與資訊系統建置，以及政策廣宣。

胡忠一表示，農委會早在2005年規劃「農產品生產驗證管理法」，2006年送至立法院，並在2007年通過及公告，把TGAP、公正第三者及資訊平台納入其中，國人也可以透過手機或超商查詢，並在2008年有9000餘公頃驗證，但2008年改朝換代後就成為「失落的8年」，

胡忠一提及，消費者在2005至2007年可以透過手機或超超商設置「產銷履歷查詢精靈」，2008年改朝換代後要求要國外有要求、通路賣的掉及有安全疑慮等才要推動產銷履歷，導致2008年至2016年面積未增加，甚至微幅減少，一直在2016年5月20日後推動至今已達7萬4000餘公頃。