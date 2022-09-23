北極星藥業-KY(6550)解盲成功第二天交易，今(23)日開高後，賣壓出籠，股價被打至跌停板193.5元鎖住，至12:00，成交已爆出逾4.6萬張的大量。受此影響，新藥族群臉色發綠，智擎(4162)跌幅在8%以上，醣聯(4168)、中裕(4147)跌幅在4~7%不等。不過台睿(6580)逆勢揚升3%以上，合一(4743)也力守平盤上方。

上市櫃生醫指數同步走低，個股跌多漲少，第4季為傳統營運旺季的美容族群今日由羅麗芬-KY(6666)強勢鎖在漲停板、麗豐-KY(4137)漲幅在4%以上，佐登-KY(4190)挾著城堡生技園區下月初試營運，今日股價也力守平盤之上。

佐登旗下城堡生技園區即將在10月3日開始試營運，法人期估今年營收貢獻將達1.3億元，明年起營運就能轉正，為獲利帶來正向貢獻，第4季是生活美容、醫學美容旺季，法人看好佐登第4季營運表現，今年全年營收上看30億元，年成長6~8%，獲利將同步走高。佐登旗下城堡生技園區未來正式營運後門票300元，還能享受雙倍消費券600元，折抵園區內餐食及消費。試營運期間10月3~10日門票免費，僅收100元清潔費，再加送200元消費券。佐登指出，城堡生技園區帶來的營收包括門票、餐飲、產品，今年主力在員工旅遊、婚攝、銀髮族市場，明年會進一步擴大至國、高中團體旅遊以及家庭、企業旅遊，目標為一個月4.5萬人入園，預估未來門票收入占比46%、餐點4%、產品48%、其他2%。