國民黨大母雞出動！侯友宜、盧秀燕9/30南下高雄站台 柯志恩直言難複製「韓流」：對民進黨厭惡的都歡迎

國民黨高雄市長參選人柯志恩23日到台北參加中廣董事長趙少康直播節目，柯志恩表示，將在高雄夢時代舉辦的930誓師造勢大會，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人將會南下替她站台，對此，媒體詢問高雄市長陳其邁看法，他仍以標準答案回答「市政優先，加油」。

柯志恩指出，侯友宜、盧秀燕2位市長是藍營內部最景仰的大母雞，對於他們撥空南下替她造勢非常感恩，但由於2人會先忙完自身的市政行程才南下高雄，所以抵達造勢現場的時間會相對較晚，當天國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、前總統馬英九等人也會到場，還有其他人員也陸續邀約當中。

對於930造勢大會是否有信心回到當時三山造勢的情景？柯志恩表示，她相信不太可能發生，儘管夢時代廣場的場地非常大，但她認為韓流的模式，從過去10年到未來10年都很難有人可以複製，因此，她不會期許930造勢大會是複製版三山造勢，只希望當天所有厭惡民進黨或覺得高雄值得更好的民眾勇敢站出來力挺柯志恩。

對於柯志恩即將舉辦首場造勢晚會，陳其邁23日赴議會質詢時，僅以「市政優先，加油」回應。