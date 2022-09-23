根據房地美（Freddie Mac）周四公布的抵押貸款市場調查，截至9月22日當周，美國30年期固定抵押貸款利率連續第5周升高，從前一周的6.02%升至6.29%，為連續第二周升破6%大關，並創下自2008年10月金融危機時期以來的新高記錄。

回顧去年同期，當時美國的30年期房貸利率也不過在2.88%。

此外，根據房地美調查，截至9月22日當周，美國15年期固定抵押貸款利率平均為5.44%，高於前一周的5.21%和一年前的2.15%。5年期公債指數型混合可調整房貸利率平均為4.97%，高於前一周的4.93%和去年同期的2.43%。

聯準會持續強力收緊貨幣政策，周三再度升息75個基點，使美國房地產市場急速降溫。聯準會主席鮑爾在央行會後再度重申為了抑制高漲的通膨，不斷收緊政策勢必帶來一些「痛苦」，他也不諱言失業率將持續攀升，經濟可能陷入衰退，並提到消費者通膨來源之一的房市可能需要「修正」。

自今年初以來，美國的抵押貸款利率幾乎翻漲了一倍。該利率在6月中旬升至近6%後，經濟可能衰退的擔憂便使其陷入更劇烈的震盪。目前市場關注焦點都集中在聯準會為了對抗通膨而採取的升息動作上。

房地美首席經濟學家Sam Khater在聲明中表示，隨著10年期公債殖利率躍升至2011年以來新高，本周抵押貸款利率將進一步升高，房地產市場將繼續迎來逆風。受利率上揚影響，房價正在走軟，房屋銷售已經下滑，不過待售房屋的數量仍然遠低於正常水準。