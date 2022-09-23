副總統賴清德輔選嘉義市長參選人李俊俋到保安宮參香。（廖素慧攝）

副總統賴清德偕同嘉義市長參選人李俊俋、黨籍及泛綠參選人到保安宮參香。（廖素慧攝）

副總統賴清德今天輔選民進黨嘉義市長參選人李俊俋，到保安宮參香，打「小英」牌及「抗中保台」牌，賴清德說，蔡英文總統理性冷靜，秉持「和平、對等、民主、對話」四大原則處理兩岸關係，遇到打壓不退縮，也不走回對抗的老路，因而獲得國際社會支持及信賴。

賴清德說，儘管中國無所不用其極打壓台灣，但國際社會包括美國國會議長、參眾兩院議員、日本歐洲政議要員都來台灣表達支持，希望今年底選舉挺民進黨參選人當選，大家都來做蔡英文總統的後盾。

賴清德推薦李俊俋學經歷俱佳，有中央及地方的行政歷練，是未來執政嘉義市的優秀人才。

李俊俋說，保安宮供奉保生大帝，因而特別邀請醫生出身的賴清德副總統來參香，嘉義市培出許多醫生，醫療診所也多，醫療做的不錯，但未來要提升醫療品質，才能打造出健康城市。

這場活動還有總統府國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲、嘉義市小英之友會總會長黃淑英、民進黨嘉義市黨部主委黃露慧議員及黨籍議員、里長參選人，也有基進黨、無黨籍參選人參加。