本土疫情尚未結束，兒科急診科醫師吳昌騰表示，前段時間一位媽媽帶著女童來掛急診，女童約莫三周前確診過，當時都沒有什麼太嚴重的症狀，痊癒以後也沒有任何不舒服，但最近卻連續發燒了5天，身上還出現了紅斑、紅眼睛的症狀，懷疑是MIS-C替其檢查，結果發現女童的血壓超低，僅75/39 mmHg，讓媽媽當場嚇壞了。所幸後續住院治療以後，目前已經順利康復出院了。

吳昌騰昨在臉書分享，兒科急診真的是個很有挑戰性的工作，前段時間兒科急診來了一位女童小玲，她在三周前確診了新冠肺炎，但當時並沒有出現太嚴重的症狀，而剛剛康復的時候也沒有任何不舒服，但如今卻發燒了5天，即便有就醫拿藥都沒好轉。

吳昌騰表示，小玲來掛急診的前3天，身體先出現了紅斑性的皮膚疹子，但卻不會覺得癢，原本只有出現在胸部與軀幹上，後來則是慢慢發展到了全身，而小玲來掛急診的那天還合併有紅眼睛的症狀，因此她告知家長，小玲有可能是罹患了兒童MIS-C。

吳昌騰指出，診斷兒童MIS-C需要有實驗室的檢驗數據，當小玲在兒童急診是抽血檢查的時候，醫護人員發現小玲的心跳過快、脈搏微弱，替其量血壓以後，發現血壓竟只有75/39 mmHg，比起正常血壓標準120/80mmHg低了許多，小玲的媽媽當場嚇壞了，急忙求助醫師，而他們也立刻將小玲轉到加護病房治療。

吳昌騰也說，小玲後來的檢驗數劇結果也顯示，她的確就是罹患了MIS-C（兒童多系統發炎症候群），所幸經過治療已經順利康復出院了。最近MIS-C仍舊在我們的身邊發生，而MIS-C通常會發生在確診後的2至6周，當然也有些人會超過6周才出現。

吳昌騰表示，MIS-C的臨床特徵與川崎氏症及毒性休克症候群有些相似，患者會出現3天以上發熱、腹痛、腹瀉、嘔吐、凝血功能異常、皮膚黏膜病變、結膜炎、低血壓甚至休克的症狀。而MIS-C主要是因為病童感染新冠病毒後，導致病毒攻擊人體，讓體內產生很強的免疫反應，形成免疫風暴，讓體內的中小血管發炎，進而表現出全身多系統發炎，例如心臟、呼吸系統、腎臟、神經、凝血功能、皮膚都可能發炎受傷。

吳昌騰說，MIS-C是一個影響到多系統的疾病，因此支持性的療法，穩定生命徵象最重要，目前針對MIS-C的治療主要以「免疫球蛋白」注射為主，再根據病人病情是否改善，醫師再搭配其他後線藥物的治療。