庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩、浩子和莎莎主持的《嗨！營業中》，日前釋出最新影片：抽籤決定誰是店長， 從4人抽籤的反應網友也開始辦案，各有擁護者，引起廣大討論，而製作單位好看娛樂表示店長將於近日揭曉。

製作單位特別對6人作了「店長人選」意見調查，有「經營之神」稱號的庹宗康分享店長應該要是個比較沈穩的人，當然也可以是很有幹勁，期待這間店會走向一個同心協力，各司其職上軌道的店。工讀生莎莎和浩子也力挺庹宗康，「因為康哥常常都會用上帝視角觀察一切，然後在重要的時刻給意見。因為這群人有的頭殼很硬、有的耳朵很硬，需要一個不怒而有威嚴的老大哥出來幫大家做一個總結。」

吳映潔則推薦炎亞綸最適合當店長，「店長要長得好看，又要什麼都懂，顏值擔當的炎亞綸應該很適合。」炎亞綸也表達如果當店長的話，可能比較適合複合型的店，例如咖啡廳、餐廳、服裝店，可以讓夥伴發揮特長，又能統整增加多元性體驗，「只是我會採取密集式的溝通，會沒日沒夜的叮嚀大家要做什麼事情，加上我也是細節控，突然想到什麼就會24小時找大家溝通。」

姚元浩說：「如果我是店長，應該會有嚴格的紀律，怕會太像軍隊一樣。」但如果鬼鬼當店長那就會：「完了完了完了！芭比Q了！」《嗨！營業中》將於10月1日起每周六晚間8點於台視首播。