吳霏推出首張個人創作專輯《Not Bad》。（環球音樂提供）

吳霏首張個人創作專輯《Not Bad》今數位上架。（環球音樂提供）

吳霏在〈野男人〉MV中展現最野的模樣。（環球音樂提供）

吳霏推出首張創作專輯《Not Bad》，並且埋下3331的密碼符號象徵散發三方(不羈、挑逗、成長)火力於1身。音樂創作日記般，紀錄吳霏的21歲，用不同曲風譜寫出多種心情：有時憤怒、玩得夠瘋、認真談愛、偶爾也想耍點壞，都是21歲這個年紀曾體驗過的。吳霏傲氣宣告：「這張作品聽來不賴！」

吳霏表示，「我一直想做the best的音樂，把最誠實的樣子記錄在創作裡面。」21歲的年紀，正努力學習當個大人，儘管這個世界很有多聲音，可能被大人們覺得魯莽、野蠻、甚至笨，但即使失敗了、跌倒了，記得再爬起來就好！他想將新專輯送給野蠻男孩、女孩，希望大家都能保持野蠻、保持真實與純粹。

錄製過程中，邀來許多強力音樂人助陣，製作公司跳蛋工廠旗下音樂人傾力相助：潘信維Lil Pan、CYH、Morrison馬仕釗、Jay Dub、廖偉傑、 SionC、王昭權等。更有近年華語頂尖金曲製作代表Starr Chen陳星翰加入陣容，兩人只花了半小時迅速寫出〈賴打〉、更一同合唱，讓這首充滿反骨態度的曲子聽來相當爽快。而與師姐艾薇合作的〈起點〉，讓自我要求特高的兩人反覆挑戰自己的表現，而成品也讓雙方相當滿意。寫歌的過程，吳霏靜下心來重新檢視自己，而實際演繹自己的創作，他選擇火力全開、毫無保留，就像他說的「運動家精神是對超越自己的要求」！

吳霏最新主打〈野男人〉MV首播，MV請來STAY HIGH CREW執導，吳霏自在遊走於台北街頭，帶著他的squad一起把每個街口當成放肆地盤，他更臨時起意、神來一翻！練體育的吳霏，從小在老家的山上就很喜歡後空翻，這次配合MV很酷的場景氛圍，他即興後空翻，現場工作人員們驚呼聲連連！而另一個視覺效果強烈激昂的雷射場景，也讓吳霏玩興大開，加上這陣子密集在舞蹈教室進行肢體訓練，讓他的舞蹈律動看起來搶眼帶勁，最野的魅力模樣，都被鏡頭全部記錄。