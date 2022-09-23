新北市樹林三多里地區公設通檢今通過都委會審議通過，預計解編6公頃公保地，後續將提送內政部都委會審議，其中5.3公頃將用於整體開發，另外0.8公頃將提供給公園、綠地等開放空間使用，加速推動還地於民，並滿足周邊環境品質。

城鄉局長黃國峰說，為保障公共設施用地保留地的地主權益，解決都市計畫公共設施保留地長期未取得的問題，市府啟動公共設施保留地專案通盤檢討，並採分階段方式辦理推動，三多里地區公設通檢已在去年8月23、24日辦理公展說明會，歷經4次市都委會專案小組審議、會勘、市都委會審議通過，後續將提送內政部都委會續行審議。

黃國峰表示，三多里地區公設通檢變更標有15處，現況多為臨時停車場、鐵皮屋、空地、雜林地，考量公共設施服務半徑、機關使用需求及財務負擔，有5.3公頃用公辦市地重劃辦理，民眾可領回55％土地，進行開發，市府取得公共設施用地約1.8公頃，其中0.8公頃將開闢為公園、鄰里公園兼供兒童遊樂場用地、綠地等開放性公共設施，保障民眾權益。

城鄉局補充，新北市仍有有13處公設通檢案件在內政部都委會審議，樹林三多里地區)將報內政部審議；泰山、蘆洲2處公設通檢已通過市都委會審議，市府後續將同步啟動淡水竹圍、五股等地公展草案規畫，保障土地所有權人的權益。