受惠於蘋果iPhone 14新機挹注，為銅箔基板(CCL)廠台光電(2383)第3季營運帶來支撐，台光電預估，第3季可望與第2季相近，美系外資看好台光電將成為蘋果及非蘋陣營高階智慧型手機SLP(類載板)領導者，且低軌道衛星可望成為銅箔基板另一個關鍵市場，維持台光電「建議買進」評等。

蘋果iPhone 14開賣後銷售傳佳音，成為飽受高庫存調節之苦的智慧型手機市場中唯一的亮點，亦為第3季旺季不旺的台光電營運帶來支撐，台光電8月合併營收32.33億元，與7月相近，累計前8月合併營收為264.3億元，年增6.58%；台光電預估，第3季可望與第2季相近，下半年仍有機會比上半年好。

美系外資最新報告指出，由於銅箔基板材料對數據傳輸性能有強烈的影響，而台光電為銅箔基板產業領先供應商，我們相信台光電將成為蘋果及非蘋陣營高階智慧型手機SLP(類載板)領導者，且公司在5G相關裝置產品有強大的潛力，加上低軌道衛星可望成為銅箔基板另一個關鍵市場，看好台光電前景，維持台光電「建議買進」評等，目標價258元。