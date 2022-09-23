民進黨新北市長參選人林佳龍今（23）日上午接受電台專訪，對新北市長侯友宜的博士學歷提出質疑，林佳龍上午出席活動後，再對侯友宜提出疑問，從警察大學學士直接攻讀博士學位，而且很短時間就完成學位，是非常奇怪的現象，外界會有疑問，是不是為他量身訂做。

林佳龍說，一般來講除非是特殊情況，像後來才有吳寶春這樣的修法條文，在侯友宜那時還沒有，所以有必要對外界說明；特別是侯友宜的論文題目涉及到台灣整個警政資料，裡面有沒有公私不分，甚至假公濟私，以公務員的身分使用公家資料，這些都值得說明以及被檢驗。