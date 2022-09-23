因播出《非常律師禹英禑》後大紅的ENA電視台，趁勝追擊將在9月底上檔《高斯電子公司》，改編自人氣網漫作家郭百洙的同名網路漫畫，收視表現倍受期待。連載8年，全球累計點擊率達到26億次的代表性辦公室喜劇片，描寫上班族的悲歡，以及從中萌發的愛情和友情，不僅在韓國，在整個亞洲也聚集了超高人氣，是一部所有人都可以感同身受、會心一笑的職場喜劇。

最近郭東延在韓綜《青春MT》認真玩遊戲，自然流露的搞笑魂，闖鬼屋時嚇得花枝亂顫，圈粉無數，他2012年從《順藤而上的你》中出道，至今演出20部戲劇，從《雲畫的月光》裡忠誠的侍衛到《黑道律師文森佐》裡的反派角色，甚至在最新劇的《黑話律師》故佈疑陣的角色，成為2022討論的話題人物之一，15歲開始演戲以驚人的人物消化能力和嫻熟的演技，並因戲與朴寶劍、俞承豪成為好友。

此劇是郭東延首次飾演男主角，也是首次接拍喜劇，飾演跨國公司高斯電子行銷三部的職員李相植，不懂得察言觀色，只要違背他的常理時，就會堅持自己的信念，因此容易成為麻煩製造者，是部門的核爆彈，他的主管車娜萊（高聖熙 飾）更是將他視為眼中釘。

職場劇一向很容易引人共鳴，尤其劇中如果有討人厭的上司和難相處的同事，或者是工作上的不合理要求，如實呈現了職場文化，滿滿的社畜血淚辛酸史，更是令人心有戚戚焉。像是台灣偶像劇《她們創業的那些鳥事》、韓國職人喜劇《金科長》、中國職場逆襲劇《請叫我總監》都得到不錯的收視與口碑，韓國經典職場劇《未生》至今仍穩坐無人可敵的神劇。《高斯電子公司》10/14起於中華電信MOD戲劇199專區、Hami Video上架。並於11月19日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間八點半，全台首播。