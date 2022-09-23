百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人G級上圍，加上身材火辣敢露迅速爆紅，在Instagram擁有139.6萬人追蹤，日前只穿內衣去吃火鍋，雖吸引到無數網友目光，卻引發不少人批評：「沒衣服穿嗎？」近來又因為曬出要穿比基尼逛夜市的照片，再次遭到抨擊：「不穿這樣沒人看」。

Yumi.k在instagram曬出一張火辣照片，尺度可說是逼近18禁，只見她穿的外套布料只剩袖子，裡面則是紅色比基尼，除了上半身雪白肌膚全被看光，一對傲人北半球幾乎要把比基尼撐破，直接露出大半截，讓人看血脈賁張，對此，她做出解釋：「本來帶了一件T恤莫名不見了，差點穿這樣逛羅東夜市」，再次成功博得新聞版面。

Yumi.k這張火辣養眼的照片，不到一天就吸引上萬人按讚，紛紛留言：「是我見過最奇葩的衣服」、「這夜市的人會暴走噴鼻血」、「穿比基尼逛街明天馬上上新聞」、「千萬不要這樣來逛羅東夜市很危險」，但也有不少人狂酸：「看上去智商不夠的樣子」、「上半身好明顯加工」、「我就問你哪一次記得穿」、「不穿這樣沒人看」。

Yumi.K之前因為被朋友肘擊胸部影片在網路瘋傳爆紅，先前朝聖楊丞琳《LIKE A STAR》台北站巡演時，穿著性感的她不僅沒有穿內衣，還直接將衣服拉到胸下，直接露出傲人雙峰，稍微不慎可能會露點走光，不過邪惡視角倒是讓網友們看的鼻血直流。