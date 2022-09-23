平均年齡僅27歲的民進黨竹北市民代表參選人范格菱、曾玉菱、邵啟月，近期分進合擊打選戰，並在23日與竹北市長參選人鄭朝方合體，一起搭乘行動願景車超進化胖卡，在公園與民眾近距離暢聊竹北願景。亮眼的3名代表參選人也被稱為竹北S.H.E.，美女戰隊在參選期間分別推出粉專，吸引不少粉絲案讚。

鄭朝方表示，未來如能擔任竹北市長，對市政的規畫和政見也需要市民代表們對議案和預算的支持，平均年齡27歲的這3名民進黨女性黨籍市民代表參選人，代表竹北市的女力新世代，因此邀請她們一起隨車參與這個願景計畫，與民眾暢談生活經驗和對竹北願景，傳達對於教育政策和幼兒福利的重視。

范格菱表示，新世代政治，就是用最親近民眾的語言傳遞想法，還未進到代表會的此刻，用這樣的初衷直接做給市民看。「此次參選就是為了孩子而站出來。」曾玉菱表示，她表示透過在公園的行動願景車，傳達她期盼以媽媽的角色進到代表會，為家長發聲、為小孩爭取更多福利，和竹北隊共同打造一個兒童友善的竹北市。

最年輕的候選人邵啟月剛滿23歲，她表示時尚設計是她的專業，許願未來將以設計力和美學能量，改變竹北的建設規畫。這次跟著行動願景車，聽到民眾最真實的需求，都是未來讓竹北市能更進步的能量，無論是希望竹北不要塞車、改善城市景觀，這些市民的願望，她未來會跟鄭朝方一起努力實現。