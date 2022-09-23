中國外交部網站23日消息，中國國務委員兼外長王毅美東時間22日15時在美國亞洲協會紐約總部演講「中美新時代正確相處之道」指出，關於中美兩國的正確相處之道，中國國家主席習近平已給出明確答案，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏。這三項原則是審視中美關係半個多世紀風雲跌宕得出的重要論斷，也是當今時代大國之間彼此交往的正確之道。

王毅強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，三個聯合公報是中美關係最重要的護欄。當前，台灣問題越來越成為中美關係的最大風險。處理不好，很可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響。

王毅大篇幅討論台灣問題，首先要明確的前提是，台灣是中國領土的一部分，從來就不是一個國家。中國政府對台灣的有效行政管轄可上溯千年。1895年日本發動侵略戰爭，逼迫清政府割讓台灣及澎湖列島。這是中華民族蒙受的一段恥辱，而兩岸中國人反抗侵略、反對分裂的鬥爭從未停止。

1943年中美英三國政府發表的《開羅宣言》明確規定，要把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國。1945年中美英共同簽署的《波茨坦宣言》重申，「開羅宣言之條件必將實施」。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。通過上述一系列具有國際法律效力的文件，中國已從法律和事實上完全收復了台灣。

王毅說，顯而易見，一個中國構成了二戰後國際秩序的組成部分，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則。1971年聯大第2758號決議不僅徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，也完全封堵了在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的任何空間。50年來，聯合國對台灣使用的稱謂一貫是「中國台灣省」，這就是台灣在國際法上的唯一地位。181個國家同中國建交時的政治前提同樣是認同和堅持一個中國。

王毅稱，美方對台灣是中國一部分也是有過明確承諾的。從1972年的《中美上海公報》，到1978年的《中美建交公報》，再到1982年的《八一七公報》，白紙黑字、一清二楚：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。美國歷屆政府均明確要奉行一中政策，多位總統作出過反對台灣獨立的表態，這些都記錄在案。

但需要指出的是，中美建交後不久，美方就出爾反爾出台《台灣關係法》，之後又內部搞出一個所謂「對台六項保證」，不斷虛化掏空一中原則。這兩個東西完全是美方單方面炮製的，與中美三個聯合公報背道而馳，因而從一開始就是非法的，也是無效的，中國政府一直明確反對。

王毅指，正如美國不會允許夏威夷被分裂出去一樣，既然台灣是中國的一部分，中國就有權利維護國家的統一；既然中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，就不應允許台灣當局加入任何具有主權意涵的國際組織；既然承認一個中國原則，就不應與台灣開展官方往來。這是再明白不過的道理。

王毅強調，美方近來不斷提及「台海現狀」，甚至指責中方「改變現狀」。這與事實恰恰相反。坦率地講，正是在美方的插手和縱容下，台獨勢力滋生蔓延，不斷改變大陸台灣同屬一中的根本現狀，進而對台海和平穩定構成了最大威脅。台灣的民進黨當局拋棄了體現一中原則的「九二共識」，破壞了兩岸關係得來不易的和平發展局面，執意推行「漸進式台獨」。他們在黨綱中公然鼓吹台獨，拋出「新兩國論」，在台灣強行推行「去中國化」，煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流。台獨這頭破壞力極強的「灰犀牛」正在向我們衝來，應當予以堅決制止。

王毅道，在世界大國中，中國是唯一沒有實現完全統一的國家，統一是全體中華兒女的共同願望和期待，也是中國憲法的明確規定。「和平統一、一國兩制」這一基本方針，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，是解決大陸和台灣制度不同的最現實、最包容方案，是和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。

兩岸制度雖然不同，但這絕不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「我們始終以最大誠意、盡最大努力追求和平統一，但絕不會容忍任何旨在分裂國家的活動。我們保留採取一切必要措施的選項，針對的是觸犯《反分裂國家法》的行為，絕非針對台灣同胞。」制止台獨分裂，捍衛領土完整，維護台海和平，是中國依據國內法、國際法行使的神聖權利。