拚連任！新北市長侯友宜24日晚間6時30分將在三重向日葵廣場舉辦首場大型造勢活動，國民黨提名的新北市38位議員與參選人都會到場，放棄競選連任的新北市議員蔡明堂也將出席展現國民黨團結氣勢，侯友宜出場時將播放蔡小虎的歌曲「愛人醉落去」，歌詞中有「愛人喲伊、喲伊、喲伊」，就像在唱「友宜、友宜、友宜」，侯友宜預計晚間8時抵達也將跟著歌曲一起帶動跳「友誼舞」。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強說明，他2017年擔任新北市新聞局長期間，邀請時任副市長的侯友宜前來參加局裡尾牙，當時全場唱的就是這首歌，而這也是選用這首歌的靈感來源，至於搭配舞蹈的手勢尚在研究中。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭補充，侯市長4年前選舉時，就選用「愛人醉落去」歌曲作為掃街、造勢出場歌曲；至於首場造勢選在三重，是因為侯市長過去4年，在溪北有許多建設，三重大台北都會公園「熊猴森樂園」已是北台灣親子最愛去的地方，另外三重還有果菜市場改建案、市立圖書館三重分館重建、以及三重第二行政中心。

此外，蘆洲也有規畫蘆洲醫院、銀河灣計畫，未來都會帶動三蘆地區的發展。相信三蘆地區的民眾都能感受到施政成績，現在的新北已超越過去的新北，未來大家一起超越自己，讓新北更好。