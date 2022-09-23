民眾黨「全台大眾走」新北首站在蘆洲揭開序幕，今(23)日早上由民眾黨立法委員蔡壁如領軍，帶領民眾黨新北市議員參選人齊聚蘆洲湧蓮寺造勢；蔡壁如表示，今年大眾走的主題是「永續台灣、世代共行」，將持續爭取18歲公民權更多的同意票，在年底突破複決965萬票的高門檻。

民眾黨今天在湧蓮寺舉辨「民眾新希望-永續台灣、世代共行」大眾走新北站啓動記者會，除

蔡壁如現身力挺外，民眾黨新北市黨部主委楊博宇，新北市議員參選人陳俊霖、陳靜儀、王如意、彭立信、張凱鈞、陳世軒以及黃琪翔皆到場參加。

蔡壁如表示，民眾黨今年大眾走的主題是「永續台灣、世代共行」，我們想要傳遞的價值是「18歲公民權」及「環境永續」的理念，我們一步一腳印的爭取18歲公民權更多的同意票，一定要突破複決965萬票的高門檻，也請大家一起支持。

民眾黨三重、蘆洲的新北市議員參選人陳俊霖表示，11月26日這次不僅是九合一的大選，也是18歲公民權複決的投票日，所以要積極呼所有人投票，一起共同支持18歲公民權。

今天大眾走的行程，早上在湧蓮寺參香後，之後也接連造訪保和宮、三重水流公市場及三重義天宮，下午則會由民眾黨新莊新北市議員參選人陳世軒接棒，前往新莊慈祐宮、武聖廟及有著百年歷史的响仁和鼓廠等地參訪。