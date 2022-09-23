賈斯汀穿泰雅族服。（沃土影像提供）

《二分之一強》美國型男賈斯汀在新節目《賈斯汀和他的部落好朋友》中，藉由泰雅音樂節主辦人黃一峯帶領慢慢走入泰雅族部落，一同感受音樂帶來的生命力，賈斯汀不只成為當地合唱團的「一日練習生」，還參加第一屆泰雅音樂節，在彩排時看到現場眾星雲集吃驚不已：「太陽這麼大，請了這麼多大牌藝人，但沒有人在抱怨。」

賈斯汀跟著黃一峯的腳步赴新竹尖石鄉參與第一屆泰雅音樂節，看見現場每個人身穿傳統泰雅族服一同歌唱舞動，活力十足，不只有「國寶級歌手」北原山貓吳廷宏演唱，還有知名歌手溫嵐、羅美玲、璽恩、曾宇辰等知名歌輪番上陣演唱族語創作歌曲，星光熠熠，而最後的群星大合唱場面更是動人溫馨。

由於當天整場活動都在戶外舉行，豔陽高照，但受邀的明星沒有絲毫抱怨；溫嵐更是一早就中暑，卻仍然打起精神全程參與，下午又一度大雨滂沱，但眾人熱情不減，賈斯汀感動說：「他們用音樂找回泰雅族的記憶，展現出泰雅的精神。」

賈斯汀回想在台北遇過許多「旅北原住民」，「許多人都有一種鄉愁，常自問自己是誰。這次看到泰雅族人的團結、音樂無遠弗間的力量；更看到泰雅青年一同面對部落的傳承問題，當一個勇敢而真的泰雅族人。」歌手羅美玲在現場受訪時也表達對這場音樂節的深厚期許：「讓尋求自我、探索族群意識的年輕人，能夠感受到自我認同。」

在賈斯汀的詢問下才了解，本業是時尚髮型設計師的黃一峯不只是首屆泰雅音樂節的創辦人，每星期還帶著其他造型師朋友到原鄉部落國小進行「義剪」，賈斯汀也跟著到嘉興國小暨義興分校首度體驗公益義剪活動，還成為「一日練習生」與該校合唱團一同練唱。

原來這個合唱團來頭不小，2016年才成立就已在音樂之都維也納的國際合唱大賽獲得大獎，賈斯汀跟著小學生一早跑3公里山路練習肺活量，他也因此被小朋友的積極態度感動，「他們早上7點就很開心、很期待一起去跑步，我小時候只覺得跑步好累，但看見他們跌倒站起來繼續跑。」讓他了解合唱團不只是單純練習跑步和唱歌，「而是教他們生活的精神和態度。」《賈斯汀和他的部落好朋友》每周六晚上10點在亞洲旅遊台播出。