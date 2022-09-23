接軌國際！民進黨新北市長參選人林佳龍海外台商後援會昨(22日)成立，他除了感謝六大洲的各總會長、台商代表，特地回國成立海外台商後援會，表達對「新北大翻新」的支持，也在臉書向民眾表示「年底讓我上場，帶領新北與國際接軌，讓世界因為新北，更認識台灣」。

林佳龍在臉書談到，台灣的經貿實力全球有目共睹，在世界各地打拚的台商夥伴，更是我們的驕傲，台商夥伴們對經濟的脈動熟悉，也有清晰的投資遠見，我們都認同新北有很好的發展條件，而我所提出的新北「大翻新」，就是能推動新北走向國際，實現「大」格局、「翻」轉軸線、「新」願景的選擇。

林佳龍說明，大格局就是啟動首都圈雙北引擎，串連車流、物流、人流、金流，雙北雙箭頭一起前進，帶動一千萬人口的發展；翻轉軸線，就要善用海空雙港與六星產業，讓「貨從雙港出、客從雙港入」，打造新的北台灣國際門戶； 新願景，要從產業到社福，擴大照顧市民、升級生活品質，讓大家都能在新北安心就業、放心成家。

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新北市是台灣第一大城市，台商夥伴則連接國際的橋樑，林佳龍表示，能夠獲得後援會總會長游萬豐國策顧問、榮譽總召集人林見松、謝世英國策顧問的支持，是他的榮譽，更是一種肯定。