民進黨新竹市長候選人沈慧虹所推薦的Q版翻糖蛋糕。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前接受李四端《大雲時堂》專訪，特別分享新竹的水潤餅與公道三旁的炸肉、貢丸湯和肉圓，邊吃美食，邊聊過去8年的市政歷練。其中，最亮眼的是她與李四端的Q版蛋糕，原來是艾比兒甜點特製的翻糖蛋糕，也讓李四端直呼非常開心、很特別！

沈慧虹在臉書表示，日前接受李四端專訪，分享全台唯一、也是新竹市唯一的特產水潤餅，還有她過去推動公道三路工程時，最常吃的王記麵店，包括炸肉、肉圓與貢丸湯，她還笑說：「大家都知道新竹沒有不好吃的貢丸！」

此外，Q版翻糖蛋糕背後是一個年輕人為愛南漂到新竹，見證新竹近年改變、為愛落地生根的溫暖故事，也讓沈慧虹更加感謝，更堅定要為新竹做更多。

從台灣鐵路史上第一位女站長到新竹市副市長、新竹市長候選人，李四端問及希望未來將新竹帶往哪裡，沈慧虹堅定表示：「希望新竹，不要回到我8年前剛到新竹的樣子。」她說，8年前的新竹被說是「被路過的城市」，這8年來她與市府團隊把一天當成兩天、三天在拚，努力改變新竹。

沈慧虹指出，包括翻轉動物園、開通公道三、打造步行城市，也透過設計力導入公共建設，讓新竹煥然一新，這些大大小小的建設她都參與其中，因為熟悉，才能無縫接軌，「選擇我，捲起袖子就可以做事了，不用再熟悉個2年。」

沈慧虹強調，她會盡畢生所學之功力，為新竹做更多，做到更穩定的體質轉型，「希望未來的新竹市，可以從幸福城市走向超級城市，有科技、生活，看得見未來。」

該篇臉書貼文也吸引許多網友留言肯定沈慧虹，有人說「新竹的未來交給虹姐是一個正確的選擇」，有人說「虹姐的視野與態度令人感動」，有人說「要選經驗豐富的市長讓新竹更好，新竹加油」，「好羨慕有新竹市的這八年！拜託一定要留住這個美美的新竹」，「這8年來新竹市的改變，身為土生土長新竹市人最有感」，還有人說「用心的虹姐最瞭解新竹的溫度美食，讚讚！」